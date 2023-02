x x

SARONNO – Fabrizia Marrone e Mirta Anselmi dell’Inox Team Saronno hanno preso parte a “Stop abuse”, il primo spot contro gli abusi nello sport realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del progetto Giochiamo d’anticipo, curato da ChangeTheGame (partner di responsabilità sociale Fibs, la Federazione italiana baseball e softball), Cipm Centro italiano per la promozione della mediazione e Il Cerchio delle relazioni.

“Un video molto bello per un messaggio ancor più importante: stop agli abusi nello sport!” dicono dall’Inox Team Saronno, squadra campione d’Italia in carica. Il video è disponibile per essere visionato su Youtube.

(foto: un fotogramma dello spot)

