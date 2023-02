Lutto a Gerenzano per la scomparsa di suor Emilia

GERENZANO – Lutto a Gerenzano per la socmparsa di suor Emilia del Santissimo Sacramento. A dare notizia della morte è la comunità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Gerenzano. Il funerale della religioso si è tenuto nel pomeriggio di ieri alla chiesa parrocchiale di piazza De Gasperi, a seguire la sepultura al cimitero del paese.

Suor Emilia, religiosa gerenzanese, era nata nel 1929. In molto la conoscevano anche come Celestina. Alla comunità religiosa sono in questi giorni pervenuti molti messaggi di cordoglio, anche da parte dei responsabili dell’Amministrazione civica; ed anche sui social sono giunti molte messaggi da parte dei cittadini.

(foto: suor Emilia del Santissimo Sacramento. Ieri il funerale in paese)

23022023