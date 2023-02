x x

SARONNO/SARONNESE – Un’ampia panoramica degli eventi carnevaleschi del territorio, con Saronno che quest’anno promette di far ballare tutti nella centrale piazza Libertà con i ritmi sudamericani e caraibici. Più tradizionali ma non meno divertenti e coinvolgenti quelli di Cogliate e Gerenzano per la gioia di piccoli e grandi.

Venerdì 24 febbraio

SARONNO – Dalle 14.45, nella location di villa Gianetti in via Roma 20 e in occasione del Carnevale saronnese, si tiene il concorso “Le più belle mascherine” e lo spettacolo di bolle giganti per i più piccoli. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, al teatro “La Campanella” in piazza Anselmo IV, va in scena lo spettacolo “Piccoli crimini condominiali di Giuseppe Della Misericordia per la regia di Teo Guadalupi. Informazioni al sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, spettacolo “E’ nato prima l’uovo o la gallina?” di e con Oscar Farinetti e Dario Vergassola. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 25 febbraio

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, alla palestra dell’oratorio della Regina Pacis di via Roma 119, #ridiconme: incontri di yoga della risata con Tiziana Azzani. Info e prenotazioni all’e-mail [email protected].

COGLIATE – Dalle 14 con partenza dalle scuole medie di via Rimembranze si festeggia il “Carnevale Cittadino” con punto di ristoro e area giochi, laboratorio per bambini, balli di gruppo in maschera e molto altro. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

LAZZATE – Ritrovo alle 14 all’oratorio san Luigi di via Vittorio Veneto 28 per il corteo di “Carnevale Ambrosiano 2023” in collaborazione con Comune, gruppo anziani Lazzate e GAP Lazzate Informazioni al sito internet www.lazzate.com.

SARONNO – Dalle 15 nella centrale piazza Libertà, festa del Carnevale saronnese a tema brasiliano con clown, giochi di magia, animazione e tanta musica latina (in foto una passata edizione). Maggiori dettagli al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate all’antica chiesa di san Francesco. Le guide volontarie dell’associazione “Cantastorie” saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

GERENZANO – Alle 16, nella location dell’oratorio san Filippo Neri di via Oratorio 1, Comune e Parrocchia in occasione del “Carnevale” invitano allo spettacolo per i più piccoli “Magic John Show – Tra sogno e magia”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Domenica 26 febbraio

SARONNO – Dalle 15.30 e alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Da lontano – chiusa sul rimpianto” con Isabella Ragonese per la regia di Lucia Calamaro. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 17, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, incontro “Il Tramonto spagnolo e l’alba austriaca”: un ciclo di conferenze dal titolo “Segni del settecento a Saronno” a cura del professor Sergio Beato. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

