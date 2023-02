x x

SARONNO – I vigili del fuoco con i responsabili della società del gas hanno provveduto, già nella notte, a sigillare e mettere in sicurezza la caldaia che ha provocato l’intossicazione di una famiglia.

E’ successo in via Cattaneo a poca distanza dal centro storico nel quartiere sportivo. Intorno alle 23 la chiamata alla centrale operativa di Areu che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Uno dei componenti della famiglia ha accusato un malore tanto che è stato chiesto il pronto intervento sanitario.

Accertata la presenza di una perdita di monossido il primo intervento quello di portare all’esterno e soccorrere tutti i membri della famiglia. Provati ma complessivamente in buone condizioni di salute sono stati tutti portati all’ospedale di Legnano in codice giallo per una serie di accertamenti che escludessero problemi e conseguenze. Quindi è stata la volta dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che con il tecnico della società del gas hanno provveduto a sigillare la caldaia per evitare ulteriori perdite.

Oltre al personale sanitario anche i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati degli accertamenti del caso. Ovviamente prima di rientrare in casa la famiglia dovrà provvedere alla sistemazione della caldaia.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione