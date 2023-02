x x

SARONNO – Sabato 25 e domenica 26 febbraio in centro andrà in scena il primo “sbaracco di fine inverno”.

Ma cos’è lo sbaracco? E’ proprio la possibilità di offrire in giornate concordate, per Saronno sabato 25 e domenica 26 febbraio, promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi.Nella prima edizione, quella estiva organizzata a metà settembre, sono stati soprattutto negozi di abbigliamento, calzature ed oggettistica ma l’iniziativa non ha limiti merceologici.

L’iniziativa era piaciuta molto sia ai clienti sia ai commercianti molti dei quali hanno allestito banchetti e stand all’esterno dei negozi, come vorrebbe la tradizione dello sbaracco con la merce in promozione esposta lungo del strade del centro. La proposta, organizzata anche questa volta da Duc e da Confcommercio, è stato fortemente voluta dai commercianti che la trovano economicamente interessante e utile a differenza di quanto accade per esempio per il “Black Friday”.

Ecco i negozi che hanno aderito

– BOLLICINE, Vicolo Pozzetto

– AUDAX, Corso Italia

– IL SANDALO, Vicolo Santa Marta – Corso Italia 58 (ingresso dalla galleria)

– MARAMEO, Vicolo del Caldo

– FOTODIGITAL SARONNO, Via Mazzini 11

– FRANCESCO GENTILE, Corso Italia 8

– FRANCESCO GENTILE, Piazza Riconoscenza 18

– LA TRIESTINA, Via Portici

– KIGILI STORE, Corso Italia

– LECINCIA PET Via Giuseppe Garibaldi

– MARZORATI ABBIGLIAMENTO, Corso Italia

– EMMA FERDINANDO, Piazza Riconoscenza 20

– DAGLI GNOMI, Via San Giuseppe 29

– F.LLI DARIO, Via San Cristoforo

– TEMPORO GIOIELLERIA, Via San Cristoforo

– LANDINI CALZATURE, Piazza Libertà

– DANIELA STILMODA, Via C. Liberazione

– LUPIS CALZATURE, Piazzetta Riconoscenza

– L’ANGOLO VERDE, Piazza Cadorna

– BENETTON STORE, Corso Italia

– CERIANI CENTROTELA, Vicolo Pozzetto

