Scomparsa Angelo Proserpio, francobollo commemorativo di Uzupis

SARONNO – Dall’Ambasciata saronnese di Uzupis, la Repubblica degli artisti della Lituania,e dall’ambasciatore locale Gian Paolo Terrone, ecco il francobollo e il “cartolino” dedicato ad Angelo Proserpio di Saronno, tanto impegnato nel sociale e della cultura e del quale si è tenuto ieri il funerale alla chiesa di San Pietro e Paolo.

Per Angelo, dunque, da Uzupis un simbolico francobollo, che lo ricorda con il suo volto, e che ne ricorda l’impegno in città davvero su tanti fronte: era stato tra l’altro uno dei fondatori del teatro civico e della Società storica saronnese; ed ora era impegnato per trasformare l’area dismessa ex Isotta Fraschini in un polo universitario e museale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il francobollo realizzato in ricordo di Angelo Proserpio da Uzupis)

240222023