TRADATE – Appuntamento domenica, 26 febbraio con la Festa del rugby di Tradate, ci saranno anche i giovani dell’Unione sportiva Saronno. L’evento si tiene a partire dalle 10 negli spazi del centro sportivo tradatese con accesso da via Fontana nei pressi dell’ex statale Varesina. Si tratta di una struttura moderna e funzionale che è stata peraltro in tempi recenti oggetto di interventi di sistemazione. Per i bambini coinvolti in questo evento, l’occasione di divertirsi praticando la propria disciplina sportiva preferita e facendo anche nuove amicizie.

(foto archivio: i giovani dell’Unione rugby Saronno in azione di gioco durante una delle molte uscite stagionali per praticare lo sport preferito, sempre seguiti dallo staff di allenatori)

25022023