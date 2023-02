x x

Ko per l’Sc United ed Esperia Lomazzo

SARONNO – Il Fbc Saronno è ritornato alla vittoria ma ha vinto anche la capolista Meda e quindi il distacco con la vetta rimane inalterato. Oggi pomeriggio la 21′ giornata del campionato juniores regionale di Fascia B. I saronnesi in trasferta hanno vinto con una doppietta di Pozzi, 2-0 contro il Muggiò. Riguardo alle altre formazioni locali, passi falso esterno per l’Sc United sconfitto 3-1 dal Bulgaro, il gol di Cattaneo non è bastato; mentre il Rovellasca 1910 ha battuto in casa 3-0 la Pro Olgiate, affermazione per 2-0 della Gerenzanese in casa, nel posticipo del tardo pomeriggio, contro il Varedo. Sconfitta interna per l’Esperia Lomazzo battuta 3-0 dal Db Cesano Maderno, a segno Canavesi e Corbetta.

Risultati: Bulgaro-Sc United 3-1, Esperia Lomazzo-Db Cesano Maderno 0-2, Itala-Base 96 Seveso 3-3, Muggiò-Fbc Saronno 0-2, Bovisio Masciago-Portichetto Luisago 0-0, Meda-Menaggip 4-0, Rovellasca 1910-Pro Olgiate 3-0, Gerenzanese-Varedo 2-0. Classifica: Meda 51 punti, Fbc Saronno 44, Muggiò 39, Rovellasca 1910 37, Varedo 36, Itala, Esperia Lomazzo, Gerenzanese 32, Menaggio 29, Sc United 28, Bulgaro e Base 96 Seveso 24, Db Cesano Maderno e Bovisio Masciago 22, Pro Olgiate 11, Portichetto Luisago 5.

(foto Andrea Elli/Fbc Saronno: biancocelesti in azione di gioco, sullo sfondo il centravanti Sasso)

