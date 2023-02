x x

CISLAGO – È stato inaugurato questo giovedì il nuovo parco giochi inclusivo, evento accompagnato dal motto “Il diritto al gioco è una cosa seria”. Il nuovo parco giochi, situato in via Leopardi, nel cuore della frazione Massina, ha preso vita grazie ai fondi regionali portati nelle casse comunali grazie alla partecipazione del Comune al bando “Parchi giochi inclusivi”, per una struttura in cui tutti i bambini possano giocare e divertirsi, senza barriere per i portatori di disabilità.

All’inaugurazione hanno presenziato il Sindaco Stefano Calegari, il vicesindaco Romina Codignoni ed altri membri dell’amministrazione, che auspicano la costruzione di altri spazi simili sul resto del territorio comunale.

I membri dell’amministrazione ci tengono a ringraziare i coordinatori docenti e i bambini della scuola dell’infanzia Primi Passi, e della scuola primaria don Luigi Monza, che hanno anch’essi presenziato all’inaugurazione, un grazie è stato d’obbligo anche a Luca Landolfi, coordinatore dei servizi della cooperativa sociale “Il Granello”, che durante l’incontro inaugurale ha spiegato il valore dell’importanza dell’inclusione.

