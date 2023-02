x x

GERENZANO – Terminati i lavori di riqualificazione al nuovo centro sportivo gerenzanese, “Enzo Bearzot”.

L’inaugurazione della nuova area riqualificata, una tensostruttura danneggiata dal maltempo, è prevista per il prossimo sabato 5 marzo.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale in collaborazione con la Asd gerenzanese Scuola di calcio Èlite, hanno organizzato la benedizione dei campi sintetici a cinque alle 11, a seguire il rinfresco da consumare tutti insieme; avrà il via alle 14.30, invece, il torneo di calcio per bambini della categoria “Piccoli amici”.

(foto d’archivio)