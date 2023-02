x x

LAZZATE / MISINTO – Appuntamento oggi, sabato 25 febbraio, con “Storie allegre per carnevale”, evento promosso dalla biblioteca civica di Lazzate e che si tene alle 10.30 a Casa Volta in via Volta, rivolto ai bambini fra i 3 ed i 6 anni, ed a cura delle lettrici volontarie di “Nati per leggere”. Con invito, a tutti i bimbi, di presentarsi in maschera.

A Misinto invece sempre oggi l’appuntamento è alle 14 in piazza Statuto con giochi, truccabimbi, musica, intrattenimento e “dolci sorprese” come dicono dall’Amministrazione civica, che organizza la manifestazione. Nell’occasione sarà premitata la maschera più bella; in caso di pioggia e maltempo ci si sposterà in oratorio.

(foto archivio: il carnevale a Misinto l’anno scorso)

25022023