Isabella Ragonese sarà in scena al Giuditta Pasta di Saronno, protagonista in “Da Lontano – chiusa sul rimpianto”

Domenica 26 febbraio in doppia recita alle ore 15.30 e alle ore 21.00 il sipario del Teatro Giuditta Pasta si aprirà con Isabella Ragonese, protagonista di “Da lontano- chiusa sul rimpianto”, pièce teatrale scritta per lei da Lucia Calamaro che ne cura anche la regia.

Attrice ed interprete raffinata, celebrata nei palcoscenici, nei cinema e in tv, Isabella Ragonese è in scena sul palco del Teatro Giuditta Pasta nei panni di una psicoterapeuta alla ricerca di un dialogo con sua madre, interpretata da Emilia Verginelli, nel momento in cui, con le risorse a sua disposizione, prova finalmente a riparare le ferite da sempre intraviste nella madre stessa.

Uno spettacolo intimo, con una scenografia funzionale alla partitura drammaturgica intensa e acuta di Lucia Calamaro.

Vincitrice di tre premi Ubu, la Calamaro nelle sue opere indaga l’essere umano nelle sue pieghe più nascoste, affermandosi per l’originalità dei suoi testi in cui la parola diventa essenziale ed assoluta; in cui i rapporti umani sono scandagliati nella loro complessità con raffinata intensità; in cui i personaggi, all’apparenza semplici, si rivelano mezzo per indagare la complessità della psiche, le sue emozioni e i sentimenti.

“Da Lontano – chiusa sul rimpianto” è uno spettacolo che affronta un tema universale, che appartiene a ciascuno di noi. Parla di noi, della nostra infanzia, del desiderio di potere aiutare il primo “altro” che conosciamo, la madre che esisteva solo quando lei era bambina.

Uno spettacolo che ci invita a guardarci dentro, ad ascoltarci a ricucire il passato.

