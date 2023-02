x x

LAZZATE – Topi d’appartamento in azione nel tardo pomeriggio dell’altro giorno a Lazzate: è successo in via San Rocco dove alle 19 sono riusciti ad entrare in una abitazione, mettendo alcuni locali a soqquadro in cerca di denaro o oggetti preziosi, e poi andandosene al ritorno dei padroni di casa. Da quantificare l’entità della refurtiva, sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, che sono anche alla ricerca di eventuali testimoni ovvero persone sospette aggirarsi in zona.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica nella zona.

(foto archivio: i danni che si sono lasciati alle spalle i malviventi che hanno preso di mira un alloggio nella zona, recentemente)

25022023