x x

CREMA – Missione compiunta per la Pallavolo Rossella Caronno, terza forza del campionato di volley maschile serie B, che nell’anticipo del tardo pomeriggio della 17′ giornata ha espugnato il palasport della Imecon Crema, vincendo con un netto 3-0. Per i caronnesi dell’allenatore Claudio Gervasino tutto dunque come da programma contro un avversario sicuramente abbordabile ma che si è giocato le proprie carte sino alla fine, senz’altro impegnando sino in fondo la compagine avversaria come dicono i parziali, 20-25, 21-25 e 27-29 con il decisivo punto su servizio di Reseghetti, l’ex di turno, e muro decisivo che fa cadere la palla dalla parte del Crema.

Come di consueto l’incontro è stato trasmesso in diretta sul canale Youtube della Pallavolo Caronno Pertusella, dove è visibile anche la registrazione del match.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: nell’immagine, una fase del match a Crema)

25022023