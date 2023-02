x x

MONZA – Tutto facile questa sera, sabato, a Monza per la Pallavolo Saronno che ha vinto 3-0 contro la modesta formazione locale del Vero Volley, i parziali sono stati di 14-25, 18-25 e 16-25, che sono piuttosto eloquenti riguardo a quanto si è visto sul campo di gioco. Un risultato che consente ai saronnesi di restare nella scia delle migliori.

Per quanto riguarda gli altri risultati di questa 17′ giornata del campionato di volley mschile serie B, da segnalare la netta vittoria della capolista Yaka Malnate in casa contro il Grassobbio, 3-0. Mentre la Rossella Pallavolo Caronno si è confermata terza forza del torneo, vincendo in trasferta a Crema.

(foto archivio: Pallavolo Saronno)

