SOLARO – Un inno ai giorni passati, con la speranza di un futuro più luminoso: si tratta di Brighter days è il nuovo singolo di Johele, pseudonimo di Gioele Chiumento, artista solarese.

La canzone, scritta immediatamente dopo il lockdown del 2020, va a raccontare l’esperienza personale e i sentimenti dell’artista: “È stato un periodo duro – racconta – Io amo viaggiare e suonare, due tra le cose che sono state tagliate fuori. Ho fatto l’artista di strada per tanti anni,in giro per il mondo, quindi è stato un periodo davvero drammatico trovarsi improvvisamente impossibilitati da uscire di casa.”

“In quel periodo – conclude – mi è capitato di guardare al mio passato con malinconia, nostalgia, ma anche con grande gratitudine. Mi sentivo totalmente un’altra persona: le parole della canzone raccontano un contrasto tra un presente chiuso e frustrante e uno sguardo al passato”.

Il videoclip del singolo, uscito lo scorso 17 febbraio, è stato girato nelle montagne del comasco, in una radura con i colori caldi dell’autunno e delle terre naturali: una scelta non casuale. “Ho scritto brighter days durante lunghe passeggiate nel parco delle Groane – ricorda l’artista -volevo che il video ricordasse la medesima energia che tanto mi aveva ispirato”.

Un’ispirazione e una passione che il trentaduenne solarese ha coltivato nel tempo: a 17 anni ha iniziato a suonare la chitarra, capire la musica, anche grazie al maestro di chitarra della scuola di musica di Villaggio Brollo, in cui Chiumento ha studiato strumento. Lo stimolo di rendere la sua passione una professione, però, nasce in Australia: “Facevo lì il pizzaiolo – spiega – ma vedevo costantemente artisti esibirsi in strada. Ho pensato di provare anch’io: suonavo la chitarra per le strade e raccimolavo qualche soldo per fare viaggi. Successivamente ho iniziato a cantare e farlo anche in strada. Questo è stato per me il punto di svolta: il mio rapporto con la musica è stato graduale, all’inizio non avrei mai pensato di fare il musicista.”.

Il suo primo lavoro, infatti, è stato quello di grafico pubblicitario, prima di lasciare tutto e partire per l’estero, verso la terra del suo idolo, John Butler. “Ora voglio che questo sia ciò che faccio – conclude – mi rende felice.”

Così continua il cammino di Johele, nome d’arte scelto per praticità su una scena internazionale, che per i prossimi mesi ha moltissimi progetti: ad aprile uscirà un ep di cinque canzoni, un possibile trampolino di lancio verso l’esibizione in festival in tutta Europa.

(in foto: un frammento del video Brighter Days)

