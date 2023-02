x x

GRAVEDONA- Nella 21′ giornata del Campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo dell’Alto Lario Calcio, in un match complicato e che ribalta i favori del pronostico con la sconfitta della capolista per 3 a 1 in favore dei padroni di casa.



Il Ceriano Laghetto arriva al match decimato dalle importante assenze di De Boni, Marone e del capitano Maringoni. L’approccio alla partita non è dei migliori, la squadra di Mister Motta gioca male, ma ha delle occasioni per passare in vantaggio, ma non le sfrutta. Ne approfitta l’Alto Lario Calcio che passa avanti con la rete di Luca Scotti. Il Ceriano reagisce e trova la rete del pari su calcio di rigore, realizzato da Ippolito. Sul finire della prima frazione di gara arriva, però, anche il nuovo vantaggio casalingo con il penalty realizzato da Zanotta.

Nel secondo tempo l’Alto Lario amministra il match, senza subire particolari offensive degli ospiti, che ci provano, ma non arrivano spesso alla conclusione. Arriva anche il definitivo 3 a 1 con la rete di Zanella.



Con questa sconfitta il Ceriano Laghetto rimane in vetta alla classifica, ma si vede accorciare le distanze sia dall’Ardita Cittadella, sia dal Rovellasca rispettivamente a -2 e -4 punti. L’Alto Lario Calcio, invece, rimane in 11′ posizione salendo a 27 punti.



Alto Lario Calcio-Ceriano Laghetto 3-1

ALTO LARIO CALCIO: Pedrazzini, G. Scotti, Braga, Dell’Oca, Dell’Era, Zanotta, Merga, Bongiasca, Zanotta, L. Scotti, Zanella. A disp: Bergomi, Lancetti, Marsiglia, Cetta, Merga, Mombelli, Mazzucchi, Maffia, Palo.

ALL. Del Nero.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Dambra, Degiorgi, Meroni, Galliani, Menegon, Campo, Corti, Troiano, Ippolito, Cossa. A disp: Bianchi, Buraschi, D’Errico, Pascale, Giacumbo, Marone.

ALL. Motta