x x

ROVELLASCA / CESATE – Nella 21′ giornata di Prima categoria, girone A, sconfitta a Luini per la Salus Turate (3-2) e passo falso interno del Lonate Ceppino contro il San Michele (1-2) mentre la Pro Azzurra Mozzate benchè priva dello squalificato allenatore Attilio Papis ha vinto 4-1 in trasferta contro il Fc Tradate. Sconfitta interna per il Veniano, 0-1 con l’Arsaghese. Risultati: Bosto-Union Villa Cassano 1-2, Veniano-Arsaghese 0-1, Lonate Ceppino-San Michele 1-2, Luino-Salus Turate 3-2, Olimpia-Laveno Mombello 1-0, Fc Tradate-Pro Azzurra Mozzate 1-4, Valceresio Audax-Victoria 1-2, posticipo Gallarate-Sommese. Classifica: Gallarate 46 punti, Pro Azzurra Mozzate 45, Laveno Mombello 39, Union Villa Cassano e Arsaghese 35, San Michele 33, Sommese 32, Lonate Ceppino 31, Luino, Veniano e Fc Tradate 25, Valceresio Audax 18, Bosto 15, Victoria 14, Salus Turate 8.

Nel girone B passo falso della capolista Ceriano, che ha perso 3-1 sul campo dell’Alto Lario, mentre il Rovellasca 1910 di mister Gionata Brittanni ha espugnato 2-0 (gol di Di Muro e Riolo) il campo del Menaggio. Netta vittoria del Sc United a Cesate contro l’Albate, 3-0 con gol di Ballabio e doppietta di Iacovelli. Risultati: Alto Lario-Asd Ceriano 3-1, Menaggio-Rovellasca 1910 0-2, Cantù San Paolo-Porlezzese 5-1, Db Cesano Maderno-Monnet Xenia 1-2, Faloppiese Ronago-Ardita 1-2, Portichetto Luisago-Guanzatese 1-2, Sc United-Albate 3-0, posticipo Albavilla-Bovisio Masciago. Classifica: Asd Ceriano 45 punti, Ardita 43, Rovellasca 1910 41, Monnet Xenia 39, Bovisio Masciago 36, Portichetto Luisago 34, Menaggio e Sc United 32, Guanzatese 31, Porlezzese 28, Alto Lario 27, Db Cesano Maderno e Faloppiese Ronago e Cantù San Paolo 16, Albavilla e Albate 15.

(foto: Orazio Iacovelli, bomber del Sc United)

26022023