UBOLDO – Partita a senso unico quella disputata in quest’ultima domenica di febbraio ad Uboldo tra Pro Juventute e Nuova Abbiate.

La squadra ospite rifila ben 3 reti agli avversari vincendo per 0-3 una partita in cui non ha trovato particolari difficoltà difensive. La Nuova Abbiate dunque torna a casa con tre punti importantissimi che le permettono di piazzarsi al primo posto del girone grazie anche al pareggio odierno del secondo in classifica Gorla Minore contro la Solbiatese.

Situazione molto differente per la Pro Juve che, dopo la vittoria della scorsa settimana in trasferta a Lainate contro l’Oratorio San Francesco, perde nettamente una partita che anche sulla carta non era semplice.

Aldo Falgares

ASD PRO JUVENTUTE – ASD NUOVA ABBIATE 0-3

Asd PRO JUVENTUTE: Caruana, Soldi (41′ st Venegoni), Gallo, Ceriani, Geron, Reda M, Panaia (35′ st Crespi), Flores, Colombo (41′ st Spagnuolo), Bergomi (22′ st Meloni), Reda S (1′ st Secchieri). A disposizione: Camillo, Morelli. All: Casati.

Asd NUOVA ABBIATE: Teseo, Maso (42′ st Cipollaro L.), Napolitano, Shala, Esopi (19′ st Terzi), Budelli (19′ st Mastromarino), Perri (34′ st Ceriani), Caon, Anzano (38′ st Rudi). A disposizione: Mantegazza, Sala, Cipollaro F, Veronese, Ceriani. All: Imburgia.