LAINATE- Nella 21′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 è ospite sul campo dell’Oratorio Lainatese in un match ricco di goal terminato con il risultato di pareggio per 2 a 2.



Nel primo tempo il Cistellum parte alla grande passando subito in vantaggio con una grande invenzione di Marazzi che prima punta e poi serve Cozzi in area che di prima fulmina Martini e fa 0-1. Arriva, però, anche la reazione dei padroni di casa, dell’Oratorio Lainatese che sfrutta una clamorosa incomprensione tra Naccari e Bonfrate che porta ad una punizione a 2 in area e Martelli non si lascia sfuggire quest’occasione e pareggia i conti.

Nel secondo tempo è la squadra di casa a partire meglio, infatti, al 54′ passano in vantaggio con la rete di Scaratti che, lasciato libero, calcia a giro e supera Naccari. L’Oratorio Lainatese spinge ancora, al 58′ ancora Scaratti questa volta incrocia troppo e la conclusione si deposita sul fondo. E’ solo al 62′ che arriva la prima vera occasione del Cistellum con Costanzo che stoppa e tira di prima e colpisce un clamoroso legno. La rete del pareggio definitivo arriva al 66′ con Ciccone che serve di piattone Rimoldi che di testa insacca e fa 2-2.



Con questo pareggio il Cistellum rallenta la sua rincorsa alla vetta della classifica rimanendo in 3′ posizione, ma a -4 dalla capolista. L’Oratorio Lainatese, invece, rimane in 10′ posizione a 25 punti.



Oratorio Lainatese Ragazzi-Cistellum 2016 2-2

ORATORIO LAINATESE RAGAZZI: Martini, Barbarino (41′ s.t. Battista), Rossi (31′ s.t. Musu), Martelli, Andreola, Tagliabue, Scaratti, Murru, Dell’Acqua (39′ s.t. Serighelli), Case (44′ s.t. Franco), Tresoldi (21′ s.t. Scaratti). A disp: Tagliabue, Orlandi, Pandini, Salvato.

CISTELLUM 2016: Naccari, Hati (12′ s.t. Roma), Bonfrate, Moiana, Morosi, Pusceddu (9′ s.t. Costanzo), Cozzi, Ciccone, Lobianco (23′ s.t. Montan), Rimoldi, Marazzo. A disp: Costanzo, Sassi, Piccolo, Iovine, Massaro, Radice.