SARONNO – Nella Terza categoria varesina, alla 17′ giornata, questo pomeriggio vittoria 1-0 dell’Amor sportiva in casa contro la San Luigi Academy (1-0 con rete di Spaudo), risultato che consente ai saronnesi di restare nelle zone alte e continuare a correre per il primo posto finale. Pari interno invece per l’Airoldi Origgio, 1-1 contro il Busto 81.

Risultati: Airoldi Origgio-Busto 81 1-1, Amor sportiva-San Luigi Academy 1-0, Arnate-Cedratese 0-0, Azalee Gallarate-Sumirago boys 3-0, School of sport-Aurora Golasecca 0-1, Union Oratori Castellanza-Centro Gerbone 7-1, ha riposato Beata Giuliana. Classifica: Arnate 36 punti, Union Oratori Castellanza, Amor sportiva e Beata Giuliana 35, Airoldi Origgio 23, Azalee Gallarate 21, Cedratese e Busto 81 20. Sumirago boys 17, Sna Luigi Academy 13, School of sport 12, Centro Gerbone 10, Aurora Golasecca 9.

(foto archivio)

26022023