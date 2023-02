Calcio, 3’cat. B, sconfitta di misura del Misinto nello scontro diretto contro l’Aurora Desio

DESIO- Nella 19′ giornata del Campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto affronta fuori casa l’Aurora Desio in uno scontro diretto per la lotta ai play-off e che, al triplice fischio del direttore di gara, segna il risultato di 1 a 0 in favore dei padroni di casa.



La partita è molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo con le due squadre che si studiano, ma non affondano. La svolta della partita arriva nella ripresa, con un duplice episodio in favore dell’Aurora Desio: al 60′ il Misinto rimane in dieci uomini ed è costretto ad affrontare i restanti 40 minuti in inferiorità numerica e, al 70′, arriva anche il vantaggio dei padroni di casa con la rete di Manzella. Nel finale il Misinto prova a trovare il pari, ma l’Aurora Desio resiste e si porta a casa 3 punti importantissimi.



Con questo risultato l’Aurora Desio supera in classifica proprio il Calcio Misinto e si posizionano rispettivamente al 3′ e 4′ posto.



Aurora Desio 1922-Calcio Misinto 1971 1-0

AURORA DESIO 1922: Malventi, Munno, Brodini, Terreran, Fossati, Cozzolino, Cristiano, Roberto, Braghetto, Manzella, Melluso. A disp: Pelucchi, Greco, Rotiroti, Quatrini, Oldani, Minniti, Insalaco, Nita, Bruzzano.

ALL: Savarino.

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Anzani, Parenti, Rossin, Ceron, Belotti, Scattolin, Peverelli, Artuso, Garziano, Cederle. A disp: Schiatti, Schembri, Spinelli, Baldassarre, Grassi, Veronese, Folla, Vago, Bettin.

ALL: Papa.

Condividi con WhatsApp

Facebook

Telegram

Twitter