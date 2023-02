x x

SOLARO – Una sfida difficile quella tra Solaro e Baranzatese, separate in campionato da un solo punto. Finisce in pareggio e senza gol una sfida molto importante per entrambe le formazioni che lottano per un posto nei playoff. La Baranzatese rimane così con un punto di vantaggio ma le vittorie di Valle Olona ed Esperia Lomazzo allontanano di un poco entrambe le formazioni dal risultato desiderato.

Tabellino

UNIVERSAL SOLARO-BARANZATESE

SOLARO Bizzi, Orlando, Baglio (Scotti 41′ pt), Greco, Panariello, Romano, Durso (Magro 6′ st), Rotiroti, Giglio, Fabozzi (Decarlo 23′ st), Somaini (Bottan 38′ st). A disposizione Cuzzolin, Perin, Parisi, D’Astoli, Scotti, Decarlo, Bottan, Marquez, Magro. All. Broccanello

BARANZATESE Musitano, Garcea, Calì (Dell’Anna 22′ st), Capelli, Ricci (Peduto 7′ st), Raffaele (Fedele 38′ st), Messaoudi, Battaglia, Ruggeri, Stoica, Formato. A disposizione Englaro, Peduto, Fedele, Dell’Anna, Smaku, Piccinini, Perani A., Perani D,. All. Fratto

ARBITRO Viola Bresciani di Bergamo, assistenti Elia Liboni Busto Arsizio e Filippo Ballarini Abbiategrasso.

26022023