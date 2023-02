Calcio serie D, la matricola Varesina vince e continua a volare

x x

VENEGONO SUPERIORE – Nella 25′ giornata di serie D non solo l’ennesima sconfitta del fanalino di coda Caronnese contro il Real Calepina: per quanto riguarda le formazioni locali da segnalare anche la vittoria esterna della scatenata matricola Varesina, che per 3-2 ha espugnato il campo del Ponte San Pietro. Sd aprire le marcature i locali con Longo dopo un quarto d’ora, ma alla mezz’ora la rete di Casolla ha ristabilito l’equilibrio. Con Varesina avanti al 2′ della ripresa con la marcatura di Poesio. Pari siglato al 16′ da Cerini per i locali e gol decisivo per la Varesina al 40′, l’ha firmato Tedesco. E’ un risultato che consente alla Varesina di restare nelle zone alte: con 42 punti è quarta. Comanda la classifica il Lumezzane con 56 punti, seguito dall’Alcione Milano con 53 punti.

