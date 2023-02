x x

COGLIATE – Un Carnevale in grande stile quello che ha proposto Cogliate quest’anno. Complice anche il bel tempo e la temperatura gradevolissima, ha riscosso un grande successo la meravigliosa sfilata a tema libero, ma con un nostalgico sguardo verso gli anni ’80, partita alle 14 da viale Rimembranze e conclusasi, intorno alle 17, al parco di via De Gasperi.

Hanno partecipato e, sicuramente, arricchito la parata numerosi carri, sia dedicati agli stessi anni ’80, come quello di “Mtv”, “Top Gun” e di “Ritorno al futuro”, ma anche rivolti ad altri temi come il mondo delle fiabe, le storiche maschere carnevalesche, i personaggi Disney e, più nello specifico, “Biancaneve e i sette nani”. La vera chicca, però, è stata la presenza del carro “Blues Brothers” che, omaggiando lo storico cult degli anni 80, ha offerto al pubblico una performance musicale dal vivo, sulle note delle più celebri canzoni del film, e non.

Persino le maschere presenti hanno spaziato tra i più disparati personaggi televisivi, letterari, ma anche reali: non è mancato chi ha voluto “omaggiare” addirittura il Papa. Quest’anno sicuramente grandissima presenza di costumi ispirati alla nota famiglia Addams (non solo Mercoledì, ma anche numerosi Gomez). C’è chi invece non si è voluto discostare dal tema principale della giornata, presentandosi come le più eccentriche rockstar anni ’80, con tanto di parrucconi colorati.

Il tutto è stato ampiamente animato dalla presenza dei gruppi di ballo che, sulle note di hit del passato come “Don’t stop me now” e “Footlose”, ma anche quelle più recenti, come “Dove si balla”, hanno fatto ballare grandi e piccoli con svariate coreografie per le vie del paese.

La sfilata si è conclusa con l’arrivo nel parco di via De Gasperi, dove panini con la salamella (preparati dal carro Avis), frittelle calde e tante altre delizie hanno accolto il corteo. All’interno del parco la manifestazione è proseguita con i ringraziamenti all’amministrazione, ai partecipanti e, in particolare, agli “amici” di Cermenate per la preziosa collaborazione e per aver messo a disposizioni diversi carri. L’intera giornata è stata infine chiusa delle premiazioni di diverse categorie, tra cui “la maschera più bella”, “la maschera più originale” e “la scenografia più originale”.

Sicuramente un Carnevale che ha riscosso una grande partecipazione, all’insegna del divertimento e della convivialità, che non ha avuto nulla a che invidiare a quelli dei paesi limitrofi.

(foto della sfilata)

