TURATE – Ciclista investito nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia di Turate: erano le 18.30 quando è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso, ovvero una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una della polizia locale. Il fatto è accaduto in via Centro industriale europeo. E’ stato soccorso un uomo di 38 anni, ha riportato lesioni e contusioni ma non è apparso in pericolo di vita. I tutori dell’ordine si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di ricostruirne con precisione la dinamica e chiarire le eventuali responsabiuità.

Incidente stradale ieri pomeriggio alle 15.30 anche in via della Resistenza ad Appiano Gentile dove si sono scontrate due automobili: un uomo di 30 anni ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio)

26022023