x x

SARONNO – È stato premiato alla fiera riminese Beer&food attraction (18°edizione) la famosa e storica birreria saronnese The Old Jesse di via Maestri del Lavoro, Un premio ai 28 anni di attività quello ricevuto dal pub saronnese.

Grande soddisfazione quella manifestata dal proprietario del locale, Marco Faruzzi, che da 28 anni porta avanti il locale, lavorando in modo meticoloso sulla qualità della birra e sul servizio offerto alla clientela.

Il pub saronnese trova la sua specializzazione sulla qualità e la vasta rassegna di birre degustabili al suo interno, ben 14, di cui una prodotta proprio dal pub stesso, un locale che da sempre combina il bere in compagnia e la musica live, questo connubio ha portato il locale saronnese quindi in cima al concorso brassicolo più longevo d’Italia.

Alla manifestazione, erano iscritte ben 2227 tipologie di birre e 305 produttori, in una manifestazione che secondo Simone Moretti, segretario generale di Unionbirrai, ha contribuito a “Dare visibilità e valorizzazione della birra artigianale italiana”.

(Foto: pagina Facebook ufficiale “The Old Jesse”)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione