SOLARO – Un fiuto davvero invidiabile ha permesso ai residenti di via Marconi di segnalare una fuga gas per la quale venerdì pomeriggio si sono attivati prima i vigili del fuoco e poi i tecnici della società preposta.

Partiamo dall’inizio. Intorno alle 16,30 è arrivata la chiamata al numero unico delle emergenze per un odore di gas. Sul posto è arrivata in pochi minuti la squadra dei vigili del fuoco di Saronno. I residenti hanno indicato ai pompieri la zona in cui avvertivano l’odore ossia vicino ai contatori. Armati di esplosimetro i pompieri sono risaliti al punto preciso della perdita. Non era un contatore: il problema era sotto terra dove correvano i tubi. I vigili del fuoco hanno così atteso l’arrivo dei tecnici della società del gas che si è occupata di avviare gli interventi per riparare la perdita.

