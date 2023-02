x x

CARONNO PERTUSELLA – Numerosissime persone sono scese in strada a Caronno per assistere alla sfilata di Carnevale di sabato 25. L’aria festosa ha contaminato tutti, grandi e piccini: sono stati avvistati, tra gli altri, i Ghostbusters in procinto di aspirare qualche ectoplasma infiltrato, Batman e Superman pronti a respingere insieme eventuali clown troppo rassomiglianti al Joker, maghi, fate, prestigiatori, militari e perfino orsi.

Batman, Superman e piccola aiutante Ghostbusters in azione Prestigiatore in posa Famigliola multicolore

A guidare il corteo una Guzzi Ercole allestita con bandiere italiane e impianto audio. I carri principali, trainati da giganteschi trattori, sono stati ideati seguendo il tema spaziale, ecco quindi che la cartapesta assume la forma della Luna, del Sole e di piccoli, si fa per dire, extraterrestri colorati.

É così che, tra i coriandoli che svolazzavano e la musica di sottofondo, i caronnesi hanno saputo approfittare della temperatura quasi primaverile per divertirsi in allegria e buon umore. A chiudere la fila il carro di un roseo unicorno molto simpatico.

