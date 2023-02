x x

SARONNO – Ieri per Saronno è stato un Carnevale senza carri. Non si tratta di una novità per la città degli amaretti ma certo il rammarico di tanti presenti rimane. Tanti dei presenti sono rimasti delusi dall’assenza di una sfilata vera e propria o un grande evento.

A spiegare la situazione il presidente della Proloco Gigi Biffi: “E’ stata una scelta. L’anno scorso il Carnevale è andato molto bene anche senza. Quest’anno forse c’è qualcosa che ha funzionato meno bene ma c’era tanta gente e tante famiglie e bimbi che si sono divertiti. E’ stata apprezzata la musica della banda e del gruppo samba e lo spettacolo di magia con le installazioni”.

Sui carri Biffi ha le idee chiare: “Non ha molto senso noleggiarli altrove dovrebbero essere realizzati e vissuti dalla città. Per questo l’anno prossimo abbiamo in mente un progetto made in Saronno con soluzioni più sostenibili e green per vivere con emozione questa festa”.

Insomma l’auspicio è che la città torni a vivere il Carnevale anche in fase di preparazione: “Quest’anno abbiamo rinnovato anche Re Amaretto e Regina Granella che sono stati fatti vivere con la loro corte da una compagnia teatrale amatoriale”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione