LOMAZZO – “Prosegue l’avventurosa spedizione in Panda da Lomazzo verso il Pamir in Tagikistan, intrapresa da Nicoletta Corbella e Andrea Filigheddu“: ad annunciarlo, parlano dei due concittadini, sono i responsabili dell’Amministrazione civica lomazzese.

Riepilogano dal Comune: “I due sono partiti il 27 dicembre scorso da Lomazzo, passando il confine con la Slovenia. Su Instagram documentano con video e fotografie il viaggio che li impegnerà per sei mesi e anche se nel nome del loro progetto la destinazione è sconosciuta, una meta in realtà esiste: la strada più alta del mondo, la Pamir Highway. In questo primo mese di viaggio sono passati di Slovenia, la Serbia, la Bosnia e la Croazia : 5 mila chilometri”.

E’ possibile seguirli su Instagram: @destinazione.sconosciuta.

27022023