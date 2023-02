x x

SARONNO / GERENZANO – Tre incidenti stradali oggi sulle strade locali. Stasera alle 20.30 lungo l’ex Varesina in territorio di Gerenzano, in quel tratto via Clerici, all’altezza dell’incrocio con via Stazione i mezzi di soccorso sono intervenuti sulla segnalazione di un pedone investito. Alla fine però sono state soccorse due persone, una ragazza di 18 anni ed un uomo di 70 anni. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno anche la polizia locale e l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo; nessuno è apparso in gravi condizioni.

A Saronno alle 18.25 intervento di auto-infermieristica e ambulanza della Croce rossa saronnese in viale Europa, all’altezza dell’incrocio con via Giuliani, per un pedone investito. L’uomo, di 68 anni, non è apparso grave ed è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato.

Alle 12.35 intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo in via Legnani a Saronno per una caduta dalla bicicletta: è stata soccorsa una donna di 65 anni, anche lei non grave.

27022023