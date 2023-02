x x

SARONNO – “Saronno come quasi tutto il paese ha dato un segnale di volere un cambiamento sostanziale delle politiche del Partito Democratico e si è affidato ad Elly Schlein per realizzarlo”.

E’ il commento a caldo di Rino Cataneo segretario del Pd dei dati emersi ieri sera in città per le primarie del Pd.

Elly Schlein con ben 593 voti ha vinto anche in città contro i 280 di Stefano Bonaccini. Il seggio del circolo Pd di Saronno è stato allestito a Villa Gianetti ed è stato aperto dalle 8 alle 20. Malgrado il maltempo, con la mini nevicata di mezzogiorno, ci sono stati dei momenti anche con coda ai seggi. L’affluenza 874 (una scheda è stata annullata) circa il 20% in meno delle ultime primarie. Un risultato in linea con quello provinciale e confermato anche dai seggi nel Saronnese. Ad esempio a Caronno avanti la Schlein con 109 voti sui 171 votanti, a Gerenzano 30 per Schlein su 54.

“A Saronno significativa partecipazione con 880 elettori con il ritorno di una quota giovanile che dopo tanto tempo torna a partecipare al voto”.

