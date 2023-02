x x

SARONNO – Cancelli chiusi e volontari che smobilitati: sabato 25 febbraio è stato, al momento, l’ultimo giorno di attività dell’hub vaccinale di via Parini a Saronno.

Realizzato nell’ex scuola Pizzigoni l’hub ha ospitato la realizzazione di 177 mila vaccinazioni anticovid ed è stato prezioso anche per la gestione delle somministrazioni antinfluenzali.

Al momento non è stata data ancora la comunicazione ufficiale ma non risultano aperture e attività per le prossime settimane. Smobilitate quindi anche Croce Rossa e Protezione civile che per tutta la durata del servizio sono stati essenziali, così come l’associazione nazionale carabinieri, per lo svolgimento dell’attività della struttura.

L’hub, grazie all’organizzazione di Medici Insubria, ha aperto il 12 aprile 2021 ed è diventato subito un punto di riferimento per tutti i comuni del comprensorio. Proprio la posizione centrale e le dimensioni contenute hanno fatto si che l’hub restasse aperto molto più a lungo di quelli del comprensorio ma ora, visto anche l’andamento della pandemia, potrebbe essere arrivato il momento della chiusura definitiva.

