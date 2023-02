x x

Ritorna l’appuntamento di “Al MILS i libri con l’autore” con la presentazione di un interessante lavoro di Francesca Strazzi. Sabato 4 Marzo 2023 alle 16.30 Francesca Strazzi presenterà il libro “Treni d’autore – Le Nord nell’immagine del pubblico colta attraverso la letteratura e l’arte”.

L’iniziativa è organizzata dal Mils, Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Aziendale delle Ferrovie Nord Milano (CRA-FNM). A introdurre e dialogare con l’autrice sarà il Prof. Giuseppe Nigro, Direttore del MILS.

Nel libro di Francesca Strazzi si scopre la sublimazione letteraria delle esperienze e dell’immaginario dei tanti che hanno trascorso ore della loro vita sui treni della ferrovia locale.

Riportiamo dall’introduzione di Giorgio Baroni: “L’arte, che è in un certo senso fedele specchio della vita, non poteva ignorare un fenomeno come la ferrovia e infatti locomotive e scompartimenti (ma anche rotaie, classi, orari, fischi, divise, biglietti e controllori, ecc.) hanno animato ogni letteratura e genere artistico moderni.

Le Ferrovie Nord Milano, uno dei rari esempi italiani di ferrovie non statali, servendo zone della Lombardia fra le più popolose e produttive d’Europa, hanno stimolato la creatività al punto di avere una propria letteratura, dotata pure di firme prestigiose; l’operosità e la generosità milanesi e lombarde, prendendo il treno della Nord, si sono espresse anche così”.

La Prof.ssa Francesca Strazzi si è laureata in Lettere e Filosofia nel 2004 presso l’Università del Sacro Cuore di Milano e nel 2008 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia e Letteratura dell’età moderna e contemporanea. Ha tenuto corsi in varie università ed è autrice di monografie e di saggi pubblicati su importanti riviste scientifiche.

Dal 2016 è assessore alle politiche giovanili, risorse per la crescita e partecipazione del Comune di Varese.

