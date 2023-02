Comune e Amsa con le scuole contro lo spreco alimentare

SARONNO – Il Comune di Saronno, in collaborazione con Amsa, società del Gruppo A2A, avvierà da oggi 28 febbraio un nuovo progetto didattico gratuito per le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Dopo il successo dell’iniziativa “Ecoscuola Saronno” dello scorso anno, che consisteva in un quiz contest online sui temi della raccolta differenziata e dell’efficienza energetica, l’iniziativa di quest’anno si sofferma sul tema dello spreco alimentare ed è ancora più articolata della precedente.

Il progetto prevede, infatti, una parte di sensibilizzazione in classe sul tema dello spreco alimentare (con un focus sui rimedi), una parte per la formazione dei docenti e del personale ATA sulla gestione dei rifiuti in genere e sull’economia circolare, anche con consigli pratici per la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti, da effettuarsi a casa e a scuola, e un’ultima parte dedicata ad un contest, che mette in palio buoni da 500 euro per le classi vincitrici.

Contest e giochi: ecopagelle e ecoreporter

Gli alunni delle primarie dovranno intervistare gli adulti sul tema dello spreco alimentare e dare loro dei voti. La classe che raccoglierà più Ecopagelle (ovvero avrà effettuato più interviste) vincerà un buono da 500 euro da spendere in materiali o iniziative didattiche.

Per le classi delle secondarie di primo grado invece il contest “Ecoreporter” prevede la raccolta di video, foto, testi, qualunque tipo di elaborato di studenti singoli, o di gruppo, da inviare alla segreteria del progetto entro il 21 aprile. Vale a dire un vero report sullo stato dello spreco alimentare nelle famiglie o in città: la raccolta di lavori che sarà giudicata migliore permetterà alla classe autrice di vincere, anche in questo caso, un buono da 500 euro.

(foto archivio: iniziativa in zona contro lo spreco alimentare)

28022023