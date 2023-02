x x

SARONNO – GARBAGNATE – “Finalmente l’incubo durato da agosto è quasi giunto al termine. Manca solo la convalescenza che spero vada bene”.

Inizia così il messaggio di ringraziamento della saronnese Catia per il personale dell’ospedale di Garbagnate del reparto ginecologia.

Non ringrazierò mai abbastanza tutto lo staff del reparto ginecologico dell’ospedale di Garbagnate guidato dalla primaria Marialuisa Muggiasca che mi ha seguito in tutto questo calvario. Mi hanno seguita con scrupolosità per le mie pluriallergie un quadro non facile. L’umanità e la professionalità che mi avvolgeva era tanta grazie anche all’allergologo Alessandro Marra e al mio pilastro la dottoressa Roberta Clauser per la sua grande umanità e il grande impegno. Veramente grazie di cuore a tutti”

