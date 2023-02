x x

ORIGGIO – La sala consiliare piena di cittadini a cui si sono aggiunti i sindaci dei comuni limitrofi (Saronno, Caronno, Uboldo): bastano le presenze ieri sera al consiglio comunale aperto di ieri sera, lunedì 27 febbraio, a raccontare quanto le comunità del Saronnese ritengono vitale il futuro dell’area dell’ex Novartis.

A fare il punto della situazione il sindaco di Origgio Evasio Regnicoli che ha rimarcato l’impegno della sua Amministrazione per capire il futuro dell’area dopo la notizia che la multinazionale farmaceutica si sarebbe spostata a Milano. Il sindaco ha confermato che le ultime notizie sono quelle, a dicembre, del rogito per l’acquisto dell’area da parte di Akno. Al momento la nuova proprietà non ha ancora presentato un piano ma le comunità hanno le idee chiare.

Dal Comitato che ha chiesto l’appuntamento dai cittadini, da alcune associazioni del territorio ma anche dai comuni vicino la richiesta all’Amministrazione di prestare grande attenzione all’impatto viabilistico del nuovo progetto che se fosse un polo logistico sarebbe il 16esimo a Origgio e andrebbe a gravare su una zona già congestionato ben oltre il tollerabile.

Sul fronte del traffico la rassicurazione del sindaco Augusto Airoldi che la città di Saronno farà la propria parte: “I rilievi del tecnici del Pgtu si sono conclusi a fine anno e ora i tecnici sono impegnati nella stesura delle relazione. Abbiamo chiesto loro una particolare attenzione per la zona al confine con Origgio e appena ci saranno i risultati organizzeremo un incontro con l’Amministrazione di Origgio per valutare i risultati e prendere le decisioni del caso”.

Dal primo cittadino di Caronno Marco Giudici la disponibilità, come quella espressa dal collega di Uboldo Gianluigi Clerici, a lavorare insieme sul fronte del traffico e dell’inquinamento atmosferico anche se da tutti è stata espressa la consapevolezza delle difficoltà di agire su una proprietà “anche se alcuni strumenti ci sono”.

Da parte del comitato, autore di un lungo intervento che ha rimarcato sia l’importanza di evitare l’arrivo di un nuovo polo logistico, l’appello all’Amministrazione a tenere informati i cittadini e ad agire nell’interesse pubblico per arginare insediamenti che possano peggiorare la situazione viabilistica e della qualità dell’area. Tra le richieste anche quella di una maggior attenzione, nel comparto, per la mobilità sostenibile con una ciclabile e percorsi privilegiati per il trasporto pubblico.

