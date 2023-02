x x

CESATE – Torna il wrestiling nella zona: l’appuntamento è fissato sabato 4 marzo al centro sportivo di via Dante a Cesate, “casa” del Sc United, dove va in scena la riunione denominata “Saj grandeur”. Ci saranno molti lottatori famosi fra gli appassionati: Francesco Akira, Andrew Everett, Tony Deppen, Shigehiro Irie e tanti altri provenienti da varie località italiane ed europee.

Il biglietti si acquista online all’indirizzo https://py.pl/7CiJfkpxOky; per informazioni l’email di riferimento è [email protected] Su Instagram: @sajwrestling.

In zona non è la prima volta del wrestling, in passato era sempre stato un successo e c’era stato da divertirsi.

(foto: un precedente appuntamento col wrestling, qualche anno fa a Saronno)

28022023