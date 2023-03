x x

LIMBIATE – Anziana ha cercato di rubare del vestiario in un centro commerciale e quando si è fatto avanti un agente della polizia locale per fermarla, l’ha morso. Il singolare episodio si è verificato in un punto vendita della periferia cittadina, nei giorni scorsi.

Poco prima erano stati alcuni addetti della sicurezza del centro commerciale a dare l’allarme, avendo notato l’anziana che aveva nbascosto nella borsa alcuni capi di abbigliamento, dopo avere staccato gli scontrini. E’ sopraggiunta una pattuglia della vigilanza urbana e quando i tutori dell’ordine si sono fatti avanti, la pensionata, che si sosteneva con un bastone, ha iniziado a brandirlo contro di loro, al contempo insultandoli. Il tutto davanti allo sguardo sorpreso di tanti clienti del centro commerciale, che si sono trovati ad assistere alla scena. Alla fine la donna ha pure morso ad una mano uno degli agenti.

E’ quindi intervenuto il marito dell’anziana: si è scusato, ha riferito che la moglie lamenta problemi di natura psichica, ha pagato quel che lei aveva preso – per 80 euro di valore – e l’ha portata a casa.

01032023