Basket Coppa Lombardia, Az Robur Saronno in casa stasera

SARONNO – Oggi, mercoledì, alle 21.15 appuntamento per l’Az Robur Saronno in casa al palasport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo dove vanno in scena i quarti di finale di Coppa Lombardia, manifestazione della quale i saronnesi sono campioni in carica dopo la splendida vittoria nella finalissima del 2022 ad Adro.

Dopo i turni preliminari, le cose iniziano a farsi serie in questa sfida dei quarti di finale con Legnano 91, ambiziosa compagine di C Silver, ovvero della categoria inferiore rispetto a quella dei roburini, che dunque si presenteranno sul parquet nel ruolo dei favoriti. Per i tifosi saronnesi un gustoso eventi infrasettimanale, per applaudire i propri beniamini.

