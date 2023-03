x x

ORIGGIO – “Grande soddisfazione per il risultato ottenuto lunedì sera dal Comitato Prospettive Area ex-Novartis: il Consiglio Comunale aperto al pubblico, fortemente richiesto all’amministrazione di Origgio dal Comitato, supportato dalle oltre 180 firme raccolte negli scorsi mesi, è stato un successo!”

Inizia così la nota con cui il comitato tira le somme del momento d’incontro.

Si è registrato il tutto esaurito in sala consiliare e anche i sindaci dei tre comuni limitrofi, Saronno, Caronno Pertusella e Uboldo, invitati dall’amministrazione origgese, hanno partecipato attivamente.

La tesi esposta dal Comitato (ampiamente descritta nella lettera in allegato che ha aperto il consiglio) è stata avvalorata e rinforzata dagli interventi che si sono susseguiti numerosi e che hanno sottolineato l’importanza di condividere non solo riflessioni, ma anche progetti concreti per intervenire a tutela del territorio con uno sguardo sovracomunale.

Siamo in un momento storico eccezionalmente grave dal punto di vista climatico e ambientale e occorrono, quindi, interventi eccezionali per contrastare ulteriori devastazioni del territorio, perseguendo l’interesse pubblico prima del profitto privato.

Ora ci aspettiamo che il Comune di Origgio, dopo aver condiviso le sollecitazioni del Comitato e dei cittadini e dopo aver raccolto i suggerimenti e disponibilità a collaborare delle altre amministrazioni, raggruppi le forze politiche e civili e crei alleanze per costituire un tavolo di lavoro partecipato, capace di incidere in modo propositivo sul futuro dell’area ex Novartis e sulla viabilità della SP233, giunta ormai al collasso.

Riteniamo positivo l’impegno preso dal sindaco Regnicoli di aggiornare Comitato, cittadini e amministrazioni e rimaniamo in attesa di una tempestiva convocazione per la costituzione del gruppo di lavoro.

