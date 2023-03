x x

ORIGGIO- Domenica 5 marzo la Società Polisportiva Airoldi ha organizzato, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione di Atletica Libertas Uboldo e Gruppo Alpini Origgio, la consueta corsa campestre aperta ai partecipanti maschi e femmine fino ai 15 anni. Il presidente della società, Pietro Dozio, insieme a tutto il team, ha deciso di dedicare quest’edizione della corsa al ricordo di suo padre Rosaldo, scomparso nel luglio 2022 e che a lungo aveva ricoperto il ruolo di presidente della Airoldi.

Il ritrovo è stato fissato nel Centro sportivo comunale di via Vivaldi 1 a Origgio, alle ore 9, mentre l’inizio delle gare è previsto alle ore 10. Diverse le categorie che parteciperanno e le relative metrature da percorrere: si va dai 550 metri per gli esordienti maschi e femmine, ai 2300/2000 metri per i cadetti e le cadette di 14 e 15 anni, passando per livelli intermedi di distanza ed età.

Verranno conferite medaglie ai primi 6 classificati di ogni categoria, oltre a una simbolica di ricordo per tutti i partecipanti. Saranno inoltre premiate le prime 6 società classificate (premiazione al termine della manifestazione). La classifica finale di società sarà ottenuta sommando i punteggi degli atleti nelle rispettive categorie (Cadetti M/F, Ragazzi M/F, Esordienti 10 M/F), con l’assegnazione di 50 punti al primo classificato, poi a scalare fino al 50°. Dal 50°classificato in poi sarà attribuito 1 punto a tutti gli atleti arrivati.

Per chi volesse partecipare, la modalità di iscrizione prevista è esclusivamente quella online, tramite il sito web della Società Polisportiva Airoldi.

