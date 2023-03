x x

SARONNO – Nuovi problemi di “numeri” per la maggioranza del sindaco Augusto Airoldi. Ieri sera non si è potuta tenere la commissione Statuto, Regolamenti e Normativa Comunale che avrebbe dovuto esaminare il regolamento Tari e quello concernente l’imposta di soggiorno istituita a fine anno.

La maggioranza infatti non ha i numeri, dopo l’uscita del consigliere Giuseppe Calderazzo dal gruppo del Pd, per garantire il numero legale. Il regolamento infatti prevede che le sedute “saranno “siano validamente costituite quando intervengano consiglieri commissari, escluso dal computo il presidente, pari ad almeno il cinquanta per cento più uno dei voti rappresentati”

Con la presenza di Simone Galli (Pd 5 consiglieri), Mattia Cattaneo (Saronno civica 4 consiglieri) e Nourhan Moustafa ([email protected] 2 consiglieri) non era garantito il numero legale della seduta che di fatto è andata deserta.

Del resto sono ancora aperti i “conteziosi” sulla commissione Commercio, Istruzione e Sport che dopo le dimissioni dei presidenti di Obiettivo Saronno (in seguito dell’uscita dalla maggioranza) non sono più state utilizzate anche perchè quando i vicepresidenti (d’opposizione) le hanno convocati i consiglieri di maggioranza le hanno disertate.

Non solo. A livello politico tiene banco ormai da diverse settimane la querelle dei consiglieri indipendenti. Normativa alla mano il consigliere Giuseppe Calderazzo ha chiesto di poter costituire un gruppo consiliare (in modo da avere rappresentanza in conferenza di capigruppo e nelle commissioni) ipotesi non prevista dal regolamento cittadino. Si è parlato della creazione di un gruppo misto ma è arrivata l’opposizione dell’altra indipendente Marta Gilli e del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli. Un confronto portato avanti a colpi di mail che ha tenuto banco anche nell’ultima commissione capigruppo dove, salomonicamente, Gilli ha invitato Marta Gilli e Giuseppe Calderazzo come auditori senza però sopire o risolvere la querelle.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione