SARONNO – E’ stato visitato e medicato in ospedale, al pronto soccorso, ma non è apparso in condizioni preoccupanti: il riferimento va all’uomo di 53 anni che, a piedi, si trovava stamane alle 6.40 in via Vittime del lavoro, e che è stato investito da un’auto; il fatto è accaduto all’incrocio con via Volonterio.

Nell’immediatezza, sul posto, l’intervento dell’auto-infermieristica e dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il ferito è stato dunque trasportato al nosocomio saronnese. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, per eseguire tutti i rilievi dell’incidente stradale e ricostruire l’accaduto.

(foto archivio: mezzi di soccorso in servizio sul territorio per una precedente emergenza sanitaria)

