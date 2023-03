x x

SARONNO – Negli ultimi giorni a Saronno hanno cambiato volto le sanzioni lasciate dalla Saronno Servizi sulle auto di quei conducenti che non rispettano le norme della sosta. Ad esempio, chi ha lasciato la propria vettura, sugli stalli blu senza pagare il dovuto, chi ha pagato ma non ha lasciato la macchina oltre l’orario si è trovato la nuova versione delle sanzioni

Addio foglietti bianchi e rosa e ai bollettini. Ora il verbale è una sorta di scontrino con il bordo verde che lo identifica come “violazione del codice della strada”. In alto si trova il logo della città con il numero di preavviso e la targa sanzionata. Quindi i dati di dove è stata effettuata l’infrazione, marca e modello della vettura e il fatto che non sia stato possibile notificare direttamente la sanzione al conducente.

Si passa quindi al valore della violazione, nel caso di divieto di sosta 29,40 se si paga entro 5 giorni, 42 euro se si paga successivamente. Ed eventualmente anche la decurtazione dei punti se prevista.

In questi primi giorni sono diversi i saronnesi che si sono recati normalmente a pagare la multa allo sportello della Saronno Servizi, come si faceva coi vecchi verbali, ma qualcuno ha anche usato il qrcode con il sistema Pagopa. C’è chi però cercando di pagarla sul computer perchè non in grado di usare il qr code o perchè questo era danneggiato si è accorto che mancano il codice avviso e il codice dell’ente erogatore per provvedere al pagamento con il sito indicato.

Una segnalazione di cui Saronno Servizi ha già preso atto partendo proprio dalle segnalazioni dei saronnesi. Da oggi le due informazioni saranno inserite non solo nel Qr code ma anche in maniera esplicita sul verbale in modo che si possa pagare più agevolmente.

Al momento non c’è stata ancora una presentazione ufficiale dei nuovi verbali che rientrano, verosimilmente, nel progetto di semplificazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione che l’ex municipalizzata sta fa tempo realizzando in tutti gli ambiti in cui opera.

