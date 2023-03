x x

SARONNO – Dal 1 al 8 marzo un calendario ricco di film e di eventi vi aspettano al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – dal 2 marzo EMPIRE OF LIGHT di Sam Mendes con una magnifica Olivia Colman candidata come Migliore Attrice ai Golden Globes. Una storia toccante, piena d’amore e di speranza. Il film ha ricevuto 1 candidatura ai Premi Oscar®. In sala giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ore 21.00 – lunedì 6 ore 17.30.

Riparte la rassegna LA GRANDE ARTE con L’OMBRA DI GOYA di José Luis López-Linares. La ricca e sinuosa opera del genio spagnolo in un affascinante documentario corale. In sala lunedì 6 marzo ore 15.00 e 21.00 (e al Silvio Pellico venerdì 10 ore 15.30 – 21.00).

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Dal 3 al 6 marzo la commedia MIXED BY ERRY di Sydney Sibilia. Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. In sala venerdì 3, domenica 5 e lunedi 6 ore 21.00 – sabato 4 ore 19.00.

Prosegue a grande richiesta la commedia con Tom Hanks, NON COSI’ VICINO di Marc Forster, un film emozionante che lascerà il segno in ognuno di voi. In sala sabato 4 marzo ore 21.15 e domenica 5 ore 17.30.

Dopo il grande successo riscosso lo scorso fine settimana prosegue anche il divertentissimo MUMMIE A SPASSO NEL TEMPO – un film d’animazione che unisce passato e presente in un’avventura incredibile per le strade londinesi. In sala sabato 4 ore 17.30 e domenica 5 ore 15.00.

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: i Minions tornano alla ribalta con la loro comicità imprevedibile e la vocazione a sabotare il mondo in MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 4 Marzo ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Sabato 4 Marzo ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Appuntamenti con la rassegna CINEFORUM:

MARGINI di Niccolò Falsetti, una divertente commedia italiana.

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 1 marzo ore 15.30 – 21.00

al Cinema Silvio Pellico: Giovedì 2 marzo ore 15.30 – 21.00

Film a sorpresa: PROFETI di Alessio Cremonini che dirige una storia coraggiosa, complessa. Una riflessione sulla realtà e sulle tante prigioni, non solo fisiche, che incombono sulle donne. Con Jasmine Trinca e Isabella Nefar.

Martedì 7 marzo ore 20.45 ospite in sala il regista ALESSIO CREMONINI presso Cinema Silvio Pellico. Serata evento promossa dal Comune di Saronno in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

al Nuovo Cinema Prealpi: Mercoledì 8 marzo ore 15.30 (variazione di sala – spettacolo serale al Silvio Pellico)

al Cinema Silvio Pellico: Mercoledì 8 marzo ore 21.00 e Giovedì 9 marzo ore 15.30 – 21.00

