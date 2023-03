x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione comunale circa il nuovo festival della Poesia a Saronno.

L’amministrazione comunale è lieta di annunciare la seconda edizione del Festival di poesia “Giorni di versi”, che si terrà a Saronno da sabato 25 marzo a domenica 2 aprile. A sottolineare il carattere di continuità assunto dalla manifestazione la decisione di assegnare a ciascuna edizione un tema, per quest’anno individuato nella libertà e suggellato dai versi di Gaspara Stampa “Poi che mi hai resa, Amor, la libertade”.

Il calendario è fitto di incontri ed iniziative aperte a tutti, a partire dall’evento di inaugurazione di sabato 25 marzo, La poesia mi è venuta a cercare, incontro con l’autore Giancarlo Consonni, sino alla chiusura del festival, che vedrà come protagonista il poeta Franco Arminio, con il reading La cura dello sguardo. Protagonisti della settimana, tra gli altri, il rapper Murubutu, l’autrice Beatrice Zerbini, Nicoletta Bortolotti, Pietro Berra con una passeggiata poetica e lo studioso di Emily Dickinson Silvio Raffo, Giacomo Ranco con la competizione poetica Slam Poetry, Alberto Casiraghi editore delle preziose pubblicazioni di Pulcinoelefante.

È altresì previsto, per ciascun incontro con autore, uno spazio firmacopie, organizzato in collaborazione con le associazioni partner e le librerie di Saronno Libraccio e Mondadori. La direzione artistica del festival è stata affidata ad un comitato scientifico che ha collaborato con il dipartimento Cultura nell’ideazione e realizzazione dell’evento, come avvenuto per la prima edizione.



Inoltre, si ringraziano per la partecipazione gli enti, gli istituti scolastici e le associazioni culturali del territorio che hanno aderito all’iniziativa: Unitre Saronno, Associazione Culturalmente & Musicalmente, Fondazione Coe Museo della Ceramica, Helianto, Asvap 4, Il Clan/destino, Auser Saronno, Movimento emancipazione Poesia, Il Tassello, Prologo Saronno, Ufo Saronno, Centro Culturale Islamico, liceo classico Legnani, Amor Sportiva, Robur, Fbc Saronno, Ambasciata della Repubblica di Uzupis.

Si evidenzia la fruttuosa collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili reso parte dell’organizzazione così da favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani. Questo sodalizio ha consentito di inserire nel programma due eventi specificamente indirizzati a questo target: Rap: poesia del presente?, dialogo con Murubutu moderato dai ragazzi dell’associazione Ufo e ospitato dalla palestra del liceo Legnani, ed Esisterebbe la poesia senza il mare?, proiezione del filmato del dialogo con il poeta Davide Rondoni condotto e girato dai ragazzi di Ufo.

Per i più piccoli sono invece previsti laboratori ricreativi di scrittura a cura della Biblioteca e la proposta rivolta alle scuole primarie di Poesie nell’aria, che prevede allestimenti negli spazi degli istituti sul tema poetico ad opera dei bambini.

Tra gli eventi diffusi anche le installazioni del Movimento emancipazione Poesia, un flash mob a tema poetico che si terrà il pomeriggio dell’inaugurazione del Festival nei negozi del centro cittadino, a cura di Unitre Saronno. Grazie alla collaborazione di Duc e Ascom si avranno allestimenti di vetrine poetiche da parte dei commercianti che vorranno aderire e il coinvolgimento dei bar attraverso la proposta di colazioni poetiche a base zagara divina, tortino ispirato alle immagini poetiche di Salvatore Quasimodo.

Questa, grazie alla collaborazione con lo Ial di Saronno impegnato nella sua realizzazione, è stata eletta dolce rappresentativo di questa seconda edizione del festival. Si sottolinea inoltre come, in linea con la volontà dell’amministrazione comunale di confermare il carattere continuativo del Festival di poesia “Giorni di versi”, a conclusione della presente edizione 2023 verrà lanciato un laboratorio di scrittura poetica a cura di Tommaso di Dio in preparazione all’edizione 2024.

Si ringraziano per la collaborazione gli sponsor tecnici Isola che non c’è, Proloco, Le Acacie, Semplice terra e le librerie Libraccio e Mondadori.

ECCO IL PROGRAMMA

Sabato 25 marzo

Alle 16, Villa Gianetti – Inaugurazione del Festival. La poesia mi è venuta a cercare. Incontro con l’autore Giancarlo Consonni, Chiara Piomboni accompagna al pianoforte. A seguire degustazione della Zagara Divina, realizzato dagli studenti dello IAL.

Alle 17.30 palestra del Liceo Legnani – Murubutu Talk. Rap: poesia del presente? Viaggio nei rapporti possibili fra rap italiano e letteratura.

Dalle 15.30 alle 19 negli esercizi commerciali del centro cittadino che aderiscono all’iniziativa Flash Mob con recitazione di poesie. A cura di Unitre Saronno.



Domenica 26 marzo

Alle 11, Villa Gianetti – Liberaci dal male. Liberaci. Incontro con la poetessa Beatrice Zerbini. Presenta il libro D’amore di Beatrice Zerbini, modera Giovanna Rosadini.

Alle 17.30 Centro islamico – Islam e Poesia. “Allah ha dei tesori sotto il Suo trono, le cui chiavi si trovano sotto la lingua dei poeti”. Profeta Mohammed pace e benedizioni su di lui. Incontro di approfondimento sul rapporto tra la poesia e Islam, con lettura di componimenti in lingua originale e ricerca dei riferimenti storici, culturali e linguistici della poesia arabo-islamica. A cura del Centro islamico di Saronno.



Lunedì 27 marzo

Alle 17.30 Villa Gianetti – Calliope ucraina. Incontro poetico con accompagnamento al pianoforte, a cura di Unitre Saronno.

Alle 21 Sala Nevera – Letture poetiche, a cura dell’Ambasciata della Repubblica di Uzupis.



Martedì 28 marzo

Alle 15.30 Villa Gianetti – Esisterebbe la poesia senza il mare? Proiezione del filmato del dialogo pubblico con il poeta Davide Rondoni condotto e ripreso dai ragazzi di Ufo.

Alle 21 centro associazione Il Tassello – Rime dipinte, a cura dell’associazione Il Tassello.



Mercoledì 29 marzo

Alle 21 auditorium Aldo Moro – Giorni di Versi Slam poetry, competizione poetica, conduce Giacomo Ranco.



Giovedì 30 marzo

Alle 18.00 Sala Nevera – Christine de Pizan e la poesia delle donne nel Medioevo. Incontro con l’autrice Nicoletta Bortolotti. Presentazione del libro Le donne e la poesia nel Medioevo, con accompagnamento musicale all’arpa di Gabriella Monti.

Alle 20.30 Cinema Prealpi – proiezione del film Helling con la partecipazione dell’associazione Il Clandestino. Premiazione del concorso di poesia Tra le righe. Terza edizione 2023. La libertà del liceo Legnani.



Venerdì 31 marzo

Alle 18 Villa Gianetti – Libertà è partecipazione. Incontro con la poetessa Antonella Monti. Recital di poesie e musica a cura dell’associazione Culturalmente & Musicalmente.



Sabato 1° aprile

Alle 9.30 e 11 sala Ragazzi, biblioteca civica – Parole per me, per te, parole per tutti! Letture animate e laboratorio di manualità creativa per bambine e bambini da 8 a 10 anni, acura della Biblioteca Civica e di Unitre. Info e iscrizioni [email protected] 10.00 (partenza da) Parco Lura – Si levò la primavera al cielo, In cammino verso l’amore e la libertà con Pablo Neruda, passeggiata poetica, a cura di Pietro Berra.

Alle 16 Auditorium Aldo Moro – Memorial Corrado Giachino. Premiazione del concorso di poesia e narrativa, a cura delle associazioni Asvap4, Il clan/destino e Auser Saronno.

Alle 18 Museo della Ceramica “Giuseppe Gianetti” – Libri diVersi. Esposizione e lettura di alcuni libri delle edizioni Pulcinoelefante

di Alberto Casiraghi.

Alle 19 Auditorium Aldo Moro – la libertà della fantasia. Sette voci in campo. Antologia poetica sul calcio. Incontro sul tema Poesia e sport, a cura dell’Associazione Helianto.

Alle 21 Sala Nevera – Io sono nessuno: vita e poesie di Emily Dickinson. Incontro con Silvio Raffo sulla figura della poetessa inglese e la sua produzione.



Domenica 2 aprile

Alle 16 cinema Prealpi – evento conclusivo del festival. La cura dello sguardo. Incontro con il poeta Franco Arminio, a seguire A tu per tu con l’autore firmacopie a cura di Helianto



Eventi diffusi

Dal 3 al 16 marzo: manifesti poetici

Da 25 marzo al 2 aprile: poesie diffuse a cura del MeP (Movimento emancipazione Poesia), vetrine poetiche. Allestimento delle vetrine degli esercizi commerciali aderenti con corone di alloro e libri; poesie nell’aria esposizione di poesie all’interno delle scuole primarie aderenti all’iniziativa realizzata degli alunni.

