UBOLDO – Sos Uboldo festeggia la nuova sede di via Silvio Pellico 12. Il gruppo di primo soccorso uboldese ha, infatti, ricevuto dal sindaco Luigi Clerici le chiavi della nuova sede, in presenza anche dell’assessore alle Politiche sociali, Laura Raddrizzani e di alcuni volontari del gruppo.

“Sara Spinelli, la nostra presidente, è andata a prendere le chiavi di quella che sarà la nostra nuova sede in via Silvio Pellico 12 – così ha commentato con un post sui social il gruppo di pronto soccorso – Ringraziamo tutta l’amministrazione comunale per questa concessione e i cittadini di Uboldo che credono nell’associazione e ci sostengono nelle nostre attività.”

