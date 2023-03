x x

SARONNO – Pesanti condanne sono state chieste in tribunale da parte del pubblico ministero nei confronti dei due giovani arrestati dai carabinieri di Saronno per la violenza sessuale subita da una giovane sul treno Saronno-Varese e quella stessa sera da un’altra giovane alla stazioncina di Venegono Inferiore. Alla sbarra ci sono un tradatese di 22 anni ed un 28enne originario del Marocco, chiamati a rispondere di quanto successo la sera del 3 dicembre 2021.

Le richieste della pubblica accusa

Il processo è in corso al Tribunale di Varese dove l’altro giorno il pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma ha chiesto per il nordafricano una pena di 9 anni e 2 mesi di carcere e di 8 anni e 1 mese per il ragazzo di Tradate e che avrebbe aiutato l’amico a compiere le violenze.

I difensori hanno invece chiesto l’assoluzione dei loro assistiti, secondo loro il tradatese non sarebbe stato neppure presente ed anche il marocchino non avrebbe compiuto le violenze. La sentenza è attesa settimana prossima.

L’accaduto, nel dicembre 2021, aveva suscitato grande scalpore nella zona, con richieste di una maggiore sicurezza sui treni.

